Trasporti: CNA FITA Sicilia, non bastano aiuti assistenziali, servono infrastrutture e porti moderni

Palermo, 23 aprile 2026 – Nel corso dell’incontro tenutosi ieri al Ministero, la questione dell’autotrasporto siciliano è emersa con determinazione, come evidenziato nel comunicato di Unatras (Unione Nazionale delle Associazioni Trasporto Merci). Secondo le associazioni di categoria, il tema non può più essere circoscritto al solo riconoscimento di nuove disponibilità economiche di tipo assistenziale.

C’è, come più volte ribadito in questi anni da CNA FITA Sicilia, la spinosa vicenda legata alle condizioni infrastrutturali delle strade e delle autostrade. L’inadeguatezza degli assi viari pesa enormemente su diverse voci di bilancio delle piccole flotte e delle imprese monoveicolari – tra queste, le spese per la gestione, la manutenzione e la facile usura dei mezzi.

A ciò si aggiunge la questione portuale. Lo sviluppo delle aree portuali, sia nella Sicilia Occidentale che in quella Orientale, è fermo al palo da tempo. I mezzi impiegati per le operazioni di carico e scarico, a causa delle attuali condizioni, rimangono talvolta in attesa per ore prima di poter completare le loro operazioni. Eppure, l’incidenza dei porti sulle esportazioni dei prodotti siciliani e sul turismo è molto significativa.

Sulla base dei dati Istat, il 70% delle merci in ingresso e in uscita dall’Isola viene trasportato su gomma, così come è sempre più rilevante il ruolo economico del trasporto in riferimento alle presenze turistiche. È evidente, dunque, come l’autotrasporto abbia una funzione di primo piano nello scambio di merci e nella movimentazione delle persone, contribuendo in modo fin troppo prevalente alla crescita economica dell’Isola.

“Questa crisi energetica – sottolinea CNA FITA Sicilia – va guardata come un’opportunità e non può essere bruciata sull’altare delle agevolazioni, lasciando poi tutto com’è. Essere impresa significa affrontare i rischi e saper avanzare proposte in grado di arginare le difficoltà, non chiedere solo assistenza facendo passare in secondo piano le condizioni di un sistema infrastrutturale ormai non più al passo con i tempi”.