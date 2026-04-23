Scuola: Flc Cgil Sicilia e Siracusa, solidarietà alla dirigente e alla comunità del Martoglio-Verga

Atti vandalici intollerabili, la scuola non si lascia intimidire

Siracusa, 23 aprile 2026 – La Flc Cgil Sicilia e la Flc Cgil Siracusa esprimono piena solidarietà e vicinanza alla dirigente scolastica Clelia Celisi, a tutto il personale docente e Ata, agli studenti e alle famiglie dell’Istituto Comprensivo Martoglio-Verga di Siracusa, per i ripetuti e gravissimi atti vandalici che hanno colpito il plesso di via Monsignor Caracciolo.

Tre notti consecutive di devastazioni – l’ultima delle quali ha visto la distruzione della biblioteca e l’inondazione dei locali con rifiuti – rappresentano un attacco inaccettabile non solo a un edificio scolastico, ma al cuore stesso della comunità educante e ai valori della convivenza civile.

La decisione della dirigente Celisi di dormire a scuola fino all’installazione delle telecamere è un gesto di coraggio civile e di dedizione istituzionale. Un esempio che merita il sostegno convinto di tutte le forze politiche, sociali e sindacali.

“Quanto accaduto non è semplice teppismo – dichiarano Adriano Rizza e Gianni La Rosa, rispettivamente segretari della Flc Cgil Sicilia e della Flc Cgil Siracusa – è un attacco alla scuola intesa come presidio di legalità, futuro e riscatto sociale. La dirigente Celisi ha trasformato la rabbia in resistenza attiva, e come sindacato saremo al suo fianco. La scuola non si ferma e noi non ci fermeremo fino a quando ogni studente, ogni lavoratore e ogni dirigente potrà vivere l’ambiente scolastico nella sicurezza e nel rispetto che merita”.