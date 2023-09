Il modesto contributo pro-vocatorio di Franco Romano e Cosimo Scordato nel nuovo libro in uscita in occasione del Sinodo

Spazio Cultura LIBRERIA MACAIONE 1943-2023 “ 80 anni di passione per i libri “

Martedì 3 ottobre alle ore 17:30, nel salone della parrocchia di Sant’Espedito, via Nicolò Garzilli, 28L – Palermo, verrà presentato il libro di Franco Romano e Cosimo Scordato La Chiesa… Strada facendo. Modesto contributo pro-vocatorio al Sinodo, novità editoriale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni nella collana HUMANITAS libero pensiero diretta da Augusto Cavadi.

Il libro che, come anticipato sopra, uscirà proprio in occasione del Sinodo dei Vescovi (che si svolgerà in due momenti: il primo dal 4 al 29 ottobre 2023 e il secondo nell’ottobre 2024), sarà disponibile dal 4 ottobre in offerta in tutte le edicole in abbinamento con il Giornale di Sicilia. Nei giorni seguenti lo si potrà acquistare anche nelle librerie.

All’incontro, oltre agli autori, saranno presenti il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, il professore Giuseppe Savagnone che ha curato la presentazione del libro, il direttore editoriale della collana Augusto Cavadi e l’editore Nicola Macaione.

…(inquinamento atmosferico, sperequazioni economiche fra minoranze ricchissime e maggioranze prive dell’essenziale per vivere, conflitti armati eclatanti o trascurati dagli organi di stampa).

Su queste e altre questioni scottanti i due preti palermitani, Cosimo Scordato e Franco Romano, da anni sono soliti esprimere – con coraggiosa franchezza – la propria opinione su uno dei quotidiani più diffusi nell’Isola: “Il Giornale di Sicilia”. In questo volumetto – di accessibile lettura, ma dai contenuti non certo banali – essi raccolgono alcuni dei principali interventi di questi ultimi anni. Anche se non mancheranno le reazioni critiche scandalizzate, da parte di cattolici “osservanti” e di atei “devoti”, l’intento degli autori non è polemico: dopo lunghi anni di ricerca teologica e di servizio pastorale, intendono offrire alla Chiesa “romana” (o forse alle Chiese cristiane tutte) degli spunti per sanare le proprie “piaghe” e riacquistare una credibilità in gravissimo calo.

Augusto Cavadi

