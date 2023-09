EURO7, CAIATA (FD’I): IL FRONTE DELLA RESPONSABILITÀ HA VINTO

“Il fronte della responsabilità ha vinto – commenta Salvatore Caiata, deputato di Fratelli d’Italia .- Le modifiche al regolamento Euro 7, che arrivano oggi da Bruxelles, sono un grande successo del governo italiano e il ministro Urso ha ottenuto un risultato impensabile fino a pochi mesi fa, riuscendo a ribaltare le forze in campo. Germania, Danimarca Austria e Lussemburgo sono stati gli unici paesi a restare fermi su posizioni irrealistiche, mentre tuti gli altri hanno sposato dall’inizio la tesi portata avanti da Repubblica Ceca, Italia e Francia, che permette alle aziende del settore automotive di operare con maggior respiro, concentrando i loro investimenti in un rilancio atteso da tempo e fondamentale per il nostro paese per incrementare la produzione. La transizione verso l’elettrico, in questo modo, si avvicina Come ha detto il ministro Urso ha prevalso il buon senso e la ragione sull’ideologia.”

