Caro voli. Pellegrino (FI). Il PD roso dall’invidia per risultati del Presidente Schifani

Dopo il comunicato stampa del capogruppo del PD all’Ars Michele Catanzaro, nel quale si accusa il Presidente della Regione di non aver ottenuto risultati contro il caro voli, Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale, ha dichiarato che

“parafrasando un noto regista caro ad una certa sinistra, si potrebbe dire che il capogruppo del PD all’Ars prima di parlare si sarà chiesto se lo si nota di più quando sta zitto o quando dice delle scemenze.

Il comunicato con cui oggi attacca il Presidente Schifani sul tema del caro Voli, rientra certamente nella seconda categoria, visto che proprio quello del contrasto alle tariffe inaccettabili è da mesi un impegno costante e su tutti i fronti del Governo della Regione.

La verità è che a meno di sei mesi dal suo insediamento il Governo Schifani ha saputo fare quello che altri non hanno realizzato in anni, con un’azione su più versanti: la denuncia all’Antitrust, il dialogo con altre compagnie per l’attivazione di nuovi voli a tariffe accessibili, il confronto col governo nazionale perché al principio costituzionale dell’insularità si dia seguito con adeguati provvedimenti e risorse.

È un’azione che sta già portando risultati come dimostra l’attivazione delle rotte per la Sicilia annunciate da AeroItalia e con l’aumento dei voli annunciato da ITA.

Certamente ancora molto c’è da fare, ma non è certo l’invidia del PD per i risultati raggiunti dal Presidente Schifani ciò che aiuterà la Sicilia.”