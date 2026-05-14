ROMA, 14 maggio – “Dopo i gravissimi episodi avvenuti recentemente a Caltagirone, dall’incendio che ha distrutto il locale del consigliere comunale M5S Claudio Panarello ai presunti atti intimidatori che hanno colpito altri imprenditori locali, oggi siamo in piazza a Caltagirone per dire a Claudio e a tutti gli imprenditori che lavorano con onestà e serietà, che il M5S è sempre con loro e ad ogni livello istituzionale lavora per proteggere le persone come loro e per contrastare ogni forma di crimine organizzato che inquina la società. Le azioni intimidatorie come quelle avvenute a Caltagirone hanno un significato preciso, non sono gesti improvvisati. Ci auguriamo che l’autorità giudiziaria possa andare a fondo e individuare le cause e i responsabili di questi gesti gravissimi”.

Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Ketty Damante, vice presidente del gruppo M5S al Senato, e Luigi Nave, capogruppo in commissione Antimafia.