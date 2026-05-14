Con un entusiasta bagno di folla in piazza Verdi, entra nel vivo l’edizione numero 110 della gara automobilistica più antica del mondo. 160 i partenti, 4 validità tricolori, dirette televisive ed iniziative collaterali all’ateneo palermitano tra mostre, incontri con i piloti e sicurezza stradale. Venerdì 7 prove speciali sulle Madonie. Sabato il gran finale e le premiazioni al Campus UNIPA, cuore dell’evento.

Palermo 14 maggio 2026 – Palermo abbraccia la sua Targa Florio. Con il tradizionale bagno di folla in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo, elegante cuore della città, in diretta televisiva su ACI Sport TV, (visibile al 228 di Sky, 52 TivùSat, in streaming su acisport.tv, su YouTube @acisporttv, su Facebook @cirally e @acisporttv) i 168 protagonisti delle massime serie tricolore ACI Sport hanno acceso i motori per contendersi l’albo d’oro della gara più longeva del mondo. Oggi intanto dopo le verifiche sportive e tecniche, gli equipaggi hanno affrontato lo shakedown sulla S.P. 89 in località Poggio San Francesco alle porte di Altofonte dove team, tecnici, piloti e navigatori hanno testato le auto da gara su un tracciato simile alle prove speciali ufficiali, acquisendo utili riferimenti alla scelta degli assetti e delle mescole degli pneumatici. Migliori riscontri li hanno registrati i campioni Promozione in carica, Bostjan Avbelj su Skoda Fabia RS di Munaretto che hanno chiuso la loro migliore prestazione in 1’17.4, seguiti da Simone Campedelli e Tania Canton sulla Toyota Yaris GR Rally2 e da Andrea Nucita e Maurizio Messina su Skoda Fabia RS. Tempi quasi fotocopia 1’18.4 e 1’18.5 per Andrea Daprà con Luca Guglielmetti su Skoda e Andrea Crugnola e Luca Beltrame su Lancia Ypsilon. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior subito in evidenza il giovanissimo sammarinese Giacomo Marchioro (classe 2006) con Daniele Conti su Lancia Ypsilon Rally 4 autori di un ottimo 1’26.9 nel terzo tentativo.

Domani semaforo verde per lo start delle gare nel cuore delle Madonie lungo un percorso che recupera alcuni dei tratti più iconici della storia della corsa siciliana: la prova speciale “La Montedoro”, al via alle 11:48, che sarà trasmessa in diretta televisiva, ed anche in diretta da RAI Sport sulla piattaforma raiplay.it, si svilupperà tra Campofelice di Roccella e Collesano richiamando le leggendarie strade del Piccolo Circuito delle Madonie; la “Scillato – La Generosa”, con start alle 12:23 (secondo passaggio alle 18:53), porterà invece i concorrenti lungo il versante montano tra Scillato e Polizzi Generosa. Alle 13:29 (secondo passaggio alle 19:59) sarà la volta della storica “Geraci – Castelbuono”, che attraverserà uno dei settori più affascinanti del Grande Circuito delle Madonie, mentre a chiudere il primo giorno di gara sarà la ritrovata “Pollina”, in programma alle 14:03 ancora in diretta su ACiSport TV, (secondo passaggio alle 20:33), disegnata tra l’entroterra e il versante orientale delle Madonie affacciato sull’azzurro del Mar Tirreno. Per la Coppa rally di Zona, serie regionale propedeutica, la giornata si concluderà a Palermo con l’arrivo alle 19.45, dopo 5 PS disputate. La competizione proseguirà poi nella giornata di sabato 16 maggio con i secondi e terzi passaggi sulle prove “La Montedoro” e “Scillato – La Generosa”, compresa la Power Stage finale sulla “La Montedoro 3” alle 14:24, utile all’attribuzione dei punteggi in campionato, prima dell’arrivo conclusivo e della cerimonia di premiazione al Campus UNIPA di Palermo alle ore 16:15.

Targa Florio è anche formazione e coinvolgimento. L’Università degli Studi di Palermo, infatti è al fianco di ACI Sport nell’organizzazione dell’evento trasformandosi nel cuore della manifestazione con il calendario di appuntamenti collaterali “Targa Florio, 110 e lode”. Tra gli eventi che hanno registrato il pieno di partecipanti è stato l’incontro Targa Florio 1976-2026 in cui si è ripercorso il 50° anniversario della vittoria di “Amphicar” e Armando Floridia su Osella PA 4 BMW. Nell’occasione Floridia ha conversato con gli storici Salvatore Requirez e Duilio Maniscalco. E ancora il partecipatissimo “Sotto il segno del liberty” con la visita guidata al villino Florio di Palermo, totalmente riqualificato e valorizzato da un gruppo di appassionati con il pieno coinvolgimento della Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo e della Regione Siciliana.

Poi ancora sguardo attento alla sicurezza stradale con l’incontro Sara Safe Factor, dove il pilota di Formula 1 e pluricampione GT Andrea Montermini ha coinvolto gli studenti sull’importanza del rispetto delle regole in strada e in pista, incontro che ha visto la partecipazione anche di Guido D’Amore, apprezzato e vincente navigatore addetto alla sicurezza, ed il giovanissimo talento di ACI Team Italia, Roberto Daprà, protagonista del massimo campionato su Skoda. Preziosa è la mostra dei capolavori dell’artista Francesco Accardi che traspone su tela i momenti più significativi di ciascuna Targa Florio dal 1906 ad oggi, insieme ad altri cimeli che ripercorrono i 120 anni di storia dell’evento Targa Florio.

Per la prima volta, inoltre, il programma si arricchisce di un grande evento serale aperto alla città: venerdì 15 maggio il campus UniPa ospiterà una festa che offrirà una nuova esperienza di partecipazione collettiva legata alla Targa Florio. Tutte le informazioni e gli approfondimenti sono come sempre su www.targa-florio.it e www.acisport.it