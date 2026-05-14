Ci sono tanti modi per declinare un desiderio. Lo sport ne possiede uno universale: sollevare la Coppa del Mondo, il Sacro Graal del calcio, ciò che molti hanno provato a raggiungere ma pochi hanno conquistato. Di questo desiderio universale dello sport si parlerà al festival Seminare Idee, che ha messo al centro della sua seconda edizione proprio la parola Desiderio.

La manifestazione si terrà dal 5 al 7 giugno a Prato, ideata e diretta da Annalisa Fattori e Paola Nobile, promossa dalla Fondazione cassa di Risparmio di Prato, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e in collaborazione con la Provincia di Prato.

Sabato 6 giugno alle ore 17.15, nel giardino di Palazzo Buonamici, il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, voce nota di “Cronache di spogliatoio”sarà il protagonistadell’incontro Campioni del mondo!Desiderare è naturale, riuscire a soddisfare i propri desideri non lo è altrettanto. Se poi l’aspirazione è la stessa di 48 nazioni raggiungerla risulterà ancora più difficile. Questo è ciò che accade ogni quattro anni, quando tutti i grandi del pallone si riuniscono per provare a conquistare la Coppa del Mondo. In questo obbiettivo, e nel campo, si concentrano i sogni, le paure e i progetti di migliaia di persone che affrontano un mese carico di speranze, ognuno con le proprie credenze: gli inglesi sono anti-scaramantici, i giapponesi hanno il complesso della quarta partita e l’Uruguay ha un’incrollabile fiducia in sé stesso. Giuseppe Pastore ci porta alla scoperta di un atlante geografico-calcistico in cui si realizza l’utopia dell’uguaglianza assoluta.

Giuseppe Pastore (1985) è un giornalista professionista e attualmente collabora per Cronache di Spogliatoio, L’Ultimo Uomo e Rivista Undici. Per 66th&2nd ha scritto “La squadra che sogna” (2020) sulla Nazionale di volley anni ’90 di Julio Velasco, “Il Milan col sole in tasca” (2022) e “Kolossal Milan” (2024) sul Milan di Berlusconi, “La Bomba – Lo spettacolo di Alberto Tomba” (2025) e “Ma che Coppa abbiamo noi. La maledizione europea della Juventus” (2023). Per Centauria ha scritto insieme a Paolo Condò “I 50 ritratti della storia del Milan” (2020) e “Zlatan Ibrahimovic in terza persona” (2021).



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