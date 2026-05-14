“Oro verde del Belìce”, Montevago ottiene contributo di 20mila euro per evento in programma a giugno

È stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’avviso “Sicilia che piace 2026”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive, il progetto presentato dal Comune di Montevago per la manifestazione “Oro verde del Belìce”. L’iniziativa, in programma il 20 e il 21 giugno, ha ottenuto un contributo di 20.000 euro destinato alla realizzazione di iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo del territorio e, in particolare, dell’olio extravergine d’oliva della Valle del Belìce.

“Sarà un’occasione importante – afferma la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo – per promuovere il nostro territorio, le sue produzioni di qualità e la cultura legata all’olio, simbolo della nostra identità e della nostra economia. Ci sarà anche uno spazio dedicato allo street food per offrire ai visitatori un’esperienza completa di gusto e tradizione. Ringrazio l’assessore comunale all’Agricoltura Francesco Russo per l’impegno e la collaborazione nella realizzazione di questo progetto, un momento centrale del nostro calendario di eventi estivi, che prenderà il via a giugno e si concluderà ad ottobre con la tradizionale Festa del Vino. L’iniziativa rientra tra le azioni di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine di Montevago e dell’intera Valle del Belìce come territorio di eccellenza agroalimentare e turistica”.

Montevago, 14 maggio 2026