Di Paola: “Primo tassello per dire basta ai casi Croce. Dalle proteste in piazza alla legge approvata in Aula. la politica deve rimanere fuori dalla sanità”.

Palermo 6 maggio 2026 – Dalla protesta in piazza alla legge. Il Movimento 5 Stelle realizza uno dei pilastri del proprio programma, fuori la politica dalla sanità. E’ stata infatti approvata a Sala d’Ercole la norma, targata M5S, che prevede l’incompatibilità degli incarichi nelle Aziende Sanitarie Provinciali con ruoli politici. Per intenderci mai più un caso Ferdinando Croce, che ha rivestito contemporaneamente il ruolo di Direttore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e Assessore del comune di Giardini Naxos.

“Dal disco verde in commissione all’approvazione della legge a Palazzo dei Normanni. Oggi con questa legge, muoviamo un primo significativo passo per impedire le ingerenze della politica nella sanità dove giorno dopo giorno i cittadini si scontrano con un sistema inefficiente e dove i tagli non riguardano le poltrone dei manager, piazzati per appartenenza politica ma i servizi ai cittadini ”.

La legge che vede il vice presidente dell’Ars Nuccio Di Paola, quale primo firmatario, prevede nello specifico che: <<gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle Aziende Sanitarie Provinciali o nelle Aziende Ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, di componente della giunta comunale, di consigliere comunale, di presidente del consiglio circoscrizionale e di consigliere circoscrizionale>>.

“Abbiamo iniziato a smantellare la commistione tra sanità e politica – conclude Di Paola – impedendo il conferimento degli incarichi di vertice nel sistema sanitario ad uomini e donne di partito. La sanità pubblica deve avere al centro, esclusivamente il cittadino e la cura della sua salute, noi la Sicilia la cambiamo così” – chiosa.