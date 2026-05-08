Domani 9 maggio la presentazione all’Istituto comprensivo Sperone-Pertini

Palermo – Al via la seconda edizione del Summer Camp Energy 2026, il campus estivo gratuito dedicato a oltre 120 bambini dello Sperone. Il progetto, arrivato al secondo anno, è finanziato da The Human Safety Net, fondazione del gruppo Generali ed è realizzato da Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi in collaborazione, a Palermo, con l’Istituto comprensivo Sperone-Pertini e le associazioni Ecomuseo Mare Memoria Viva e Cuore che vede.

Un’iniziativa che propone un modello educativo d’eccellenza per contrastare la povertà educativa in periferia. Previsti anche uno sportello di ascolto rivolto ai genitori e tante attività di orientamento per le famiglie.

I giornalisti e le testate sono invitati alla presentazione del programma e delle attività che si terrà:

domani 9 maggio alle 10

all’Istituto comprensivo Sperone-Pertini

Plesso Puglisi, via Nicolò Giannotta n.4

Interverrà la dirigente scolastica Antonella Di Bartolo. Sarà l’occasione per fare la pre-iscrizione, conoscere da vicino i laboratori di Fondazione Reggio Children e confrontarsi con gli educatori di Ecomuseo Mare memoria viva.