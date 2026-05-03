Sabaudia, Bambino di dieci anni aggredito brutalmente dal vicino di casa. Fissata l’udienza preliminare innanzi al Gup del Tribunale di Latina



La brutale aggressione era avvenuta a Sabaudia (LT) nel novembre del 2023. Un bambino di soli 10 anni era stato aggredito dal vicino di casa, sotto gli occhi della madre malata di sclerosi multipla. La famiglia, che si è rivolta ad un noto avvocato di Roma, aveva anche fatto un pubblico appello al Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio, affinchè per casi che riguardano qualunque forma di violenza a danno di minori, proprio per la assicurarsene ogni più ampia tutela, si intervenga in tempi ragionevoli, considerato che la tutela dei minori vittime di aggressioni e violenze è garantita da corsie preferenziali, che mirano a ridurre i tempi della giustizia. Nei giorni scorsi, è stata finalmente fissata l’udienza preliminare

in data 07.09.2026,dinanzi al Gup del Tribunale di Latina Dott. Giuseppe Cario, per i reati di cui ai capi di imputazione previsti dagli artt. 582, 583, 585, 577 e 61 n. 1 e 61 n. 5 del codice penale, perchè per futili motivi legati a liti condominiali aggrediva /omissis/ colpendolo e sbattendolo violentemente contro la porta blindata della sua abitazione cagionandogli lesioni personali consistite /omissis/, con prognosi superiore a 40 giorni, con l’aggravante di aver agito per futili motivi, approfittando di circostanze inerenti la persona offesa, quale la giovanissima età.