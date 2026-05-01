A Spazio Cultura la TRILOGIA ALCHEMICA di Lucia Vincenti.

Un percorso tra arte esoterismo e interpretazione simbolica

Giovedì 7 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, in via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, incontro con Lucia Vincenti per la presentazione dei suoi ultimi libri Le fortezze alchemiche dei Florio – Albrecht Dürer. Simboli, magia e alchimia segreta – Il Triofo della Morte. Una lettura alchemica pubblicati tutti da Edizioni Tipheret.

A dialogare con l’autrice saranno:

Gianpiero Cannella, Sottogretario alla Cultura

Giovanni Villino, gironalista

Mauro Bonanno, editore Tipheret

Lucia Vincenti è nata a Palermo. Collabora con Repubblica ed è insegnante, storica e conduttrice radiofonica. È stata consulente esperta dei sindaci di Palermo, Favara e Ustica. Le sue principali opere: Il piccolo Signore degli Abissi; Il guanto bianco di Cagliostro, Tipheret; Come il volo di un gabbiano; Sraien, il mistero del regno; Lo sguardo, in Panormus, Tipheret; Vento di Sicilia; Le donne ebree in Sicilia al tempo della Shoah; Il silenzio e le urla. Vittime siciliane del fascismo; Non mi vedrai più; Persecuzioni antisemite in Sicilia durante il fascismo, in Ebrei e Sicilia, Assessorato BB.CC.AA Sicilia; Storia degli ebrei a Palermo durante il fascismo.