L’arte degli amanuensi dal Friuli a Washington: un prezioso Libro d’Ore dello Scriptorium Foroiuliense trova casa alla Biblioteca del Congresso

Il fac simile del Libro d’Ore MS 198 conservato alla Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli (UD) è stato donato alla più antica istituzione culturale statunitense. Si conclude così la missione della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS, che ha toccato anche il St. Augustine’s Seminarydi Toronto e il Museum of the Bible di Washington. Il presidente Roberto Giurano: «Il libro manoscritto è un ponte tra epoche e civiltà diverse. Unisce memoria, fede e bellezza»

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Dal St. Augustine’s Seminarydi Toronto alla Biblioteca del Congresso di Washington, passando per il Museum of the Bible: si è conclusa ieri, 29 aprile, la missione nordamericana della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS, protagonista di una serie di eventi istituzionali e culturali dedicati alla valorizzazione del patrimonio librario e della tradizione amanuense italiana.

Il 28 aprile la Fondazione ha consegnato un volume fac simile della Bibbia di Gutenberg al Museum of the Bible di Washington, uno dei più importanti musei al mondo dedicati al testo sacro. Alla cerimonia erano presenti l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, S.E. Marco Peronaci, il direttore del museo Robert Duke e rappresentanti istituzionali. A seguire, presso l’Ambasciata d’Italia, il presidente Giurano ha donato all’Ambasciatore l’albo d’oro dei nostri Capi Missione che si sono succeduti a Washington.

Altro momento centrale della missione è stato l’evento organizzato il 29 aprile alla Library of Congress di Washington, dove il presidente Roberto Giurano, insieme al sindaco di San Daniele del Friuli Pietro Valent, ha donato una copia del Libro d’Ore MS 198, realizzata interamente a mano dallo Scriptorium su concessione della città friulana.

L’opera, riproduzione integrale del manoscritto conservato presso la Civica Biblioteca Guarneriana, è stata accolta nella sala centrale della Biblioteca, nella sezione dedicata a Thomas Jefferson, e collocata tra i volumi rari insieme ad altri libri di provenienza italiana.

La delegazione è stata accompagnata dall’Addetto per la Difesa dell’Ambasciata italiana a Washington, Gen. Davide Marzinotto, e da funzionari dell’Ambasciata e ricevuta da Michael J. North, responsabile Reference and Reader Services in the Rare Book and Special Collections Division della Biblioteca del Congresso.

«Con questa iniziativa – afferma il presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS Roberto Giurano – abbiamo voluto ribadire il valore universale del libro manoscritto come ponte tra epoche e civiltà diverse, dimostrando come la tradizione amanuense possa ancora oggi dialogare con il presente. Il Libro d’Ore MS 198 diventa così un ambasciatore silenzioso della cultura friulana e italiana nel mondo, unendo memoria, fede e bellezza».

Il Libro d’Ore MS 198 rappresenta una delle più alte espressioni della cultura libraria tardo-medievale europea. La sua riproduzione, realizzata con tecniche storiche (dalla pergamena ai pigmenti naturali, fino alla foglia d’oro e alla legatura) nasce come progetto di diplomazia culturale, con una tiratura limitata di copie destinate a istituzioni di rilievo internazionale. La missione nordamericana si inserisce infatti nel più ampio impegno dello Scriptorium Foroiuliense nella diffusione internazionale della cultura del libro e delle arti amanuensi, attraverso progetti che uniscono ricerca storica, artigianato e relazioni istituzionali.

La tappa di Washington segue gli appuntamenti dei giorni precedenti in Nordamerica. La missione è infatti iniziata il 24 aprile a Toronto, presso il St. Augustine’s Seminary, dove è stata donata una copia completa della Bibbia di Gutenberg, realizzata nello Opificium Librorum dello Scriptorium. L’evento, che ha coinvolto circa cento persone, si è svolto alla presenza, tra gli altri, del console generale d’Italia a Toronto Luca Zelioli, del Cardinale di Toronto S.E. Francis Leo e di rappresentanti istituzionali locali. Nel corso della giornata, lo Scriptorium ha inoltre tenuto un workshop di scrittura rivolto a circa cinquanta seminaristi, affiancando alla donazione un momento formativo dedicato alle tecniche calligrafiche tradizionali.

Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS. Nato nel 2012 come associazione culturale, diventato Fondazione nel 2023, con sede a San Daniele del Friuli (UD), lo Scriptorium Foroiuliense è votato all’insegnamento delle arti della scrittura e del libro antico. Organizza corsi di scrittura a mano e realizza manoscritti personalizzati. Nell’Opificium Librorum, visitabile su prenotazione, ci si può immergere in una vera fabbrica del libro medievale. Lo Scriptorium Foroiuliense collabora con l’Università di Toronto, Università dell’Insubria, Beneficentia Stiftung, Università di Udine, Università Ca’ Foscari, Regione Friuli Venezia Giulia, Educandato Statale Uccellis, Itis Manzini, Fondazione Friuli, Fondazione Zeffirelli.

www.scriptoriumforoiuliense.it