Lavoro. On. Ida Carmina (M5S):“Dolore per le vittime dell’incidente di Palermo.Sicilia sopra media nazionale. Controlli insufficienti”
“Desidero esprimere la mia più sentita vicinanza e il mio profondo dolore alle famiglie dei due lavoratori che oggi hanno perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro a Palermo.
Ci troviamo di fronte a un evento tragico che non può essere accettato perché non si può perdere la vita per portare il pane a casa.
Ed è un fenomeno che registrain Sicilia numeri altissimi di incidenti sul lavoro mortali.
La Sicilia è tra le regioni più critiche in Italia in “zona rossa” per incidenza, sopra la media nazionale.
Sarà necessario fare piena luce su quanto accaduto e accertarne le responsabilità, ma resta un dato evidente: nel nostro Paese il sistema dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro continua a essere gravemente carente.
Ancora una volta, a pagarne il prezzo più alto sono due famiglie segnate per sempre da una perdita irreparabile”.