Jackpot da 146,7 milioni al SuperEnalotto. Picasso in salotto o la svolta pop: bollette pagate per 50mila famiglie
Il SuperEnalotto non è più solo un sogno italiano: con 146,7 milioni di euro in palio, come riporta Agipronews, l’Italia conquista il jackpot più grande del mondo, un primato raggiunto dall’estrazione di questa sera, giovedì 9 aprile, superando quindi i montepremi di Eurojackpot, EuroMillions, Powerball e MegaMillions.
Ma quanto vale davvero questo Jackpot SuperEnalotto da oggi il più alto del mondo? La cifra è tale da consentire, ad esempio, l’acquisto di uno dei capolavori di Pablo Picasso, artista scomparso esattamente 53 anni fa e ancora oggi tra i più quotati al mondo sul mercato dell’arte. Basti pensare ai record battuti all’asta da capolavori come Les Femmes d’Alger, venduto per 179,4 milioni di dollari (circa 155 milioni di euro), Fillette à la corbeille fleurie, aggiudicato per 115 milioni di dollari (circa 99 milioni di euro), o Nude, Green Leaves and Bust, battuto per 106,4 milioni di dollari (quasi 92 milioni di euro).
Se preferiamo tradurre questa fortuna nella vita di tutti i giorni, l’impatto di un colpo da 146,7 milioni è altrettanto impressionante. Una vincita simile potrebbe infatti coprire le bollette annuali di luce e gas per circa 50mila famiglie italiane, oltre 2 milioni di pieni di carburante, ipotizzando un rifornimento medio da 70 euro ma anche una spesa alimentare annuale per circa 25.000 nuclei familiari.
In questo 9 aprile che celebra l’immortalità dell’arte di Picasso, l’estrazione di stasera offre anche la possibilità di dipingere un futuro nuovo. Che si tratti di investire in bellezza o garantire serenità a intere generazioni, una cosa è certa: chiunque riuscirà a centrare la sestina vincente non incasserà solo un premio da sogno, ma entrerà di diritto nella storia delle vincite italiane più importanti di sempre.