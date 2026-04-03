Ucraina: Save the Children, difficoltà economiche e solitudine spingono le famiglie a tornare nelle loro case sulla linea del fronte

A più di 4 anni dall’inizio della guerra, l’Organizzazione chiede lo stop immediato agli attacchi contro i civili, alle infrastrutture civili e alle gravi violazioni contro i bambini.

Più di 1,6 milioni di ucraini sono tornati nelle loro case sulla linea del fronte in Ucraina, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Kherson e Sumy, nonostante i pericoli che ancora oggi – a oltre 4 anni dall’inizio della guerra – devono affrontare[1].

Tra i motivi principali, secondo una ricerca realizzata da Save the Children[2] – l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro – ci sono le difficoltà economiche e la solitudine. Tre quarti (74%) dei 172 genitori e caregiver intervistati hanno dichiarato che la nostalgia di casa e della propria comunità, insieme alla sensazione di isolamento nei luoghi in cui si erano rifugiati, hanno contribuito alla decisione di tornare nelle aree sulla linea del fronte, dove i combattimenti sono ancora in corso.

Quasi un genitore o caregiver su due (45%) ha affermato di essere tornato perché i propri figli erano infelici, stressati o soli nelle comunità ospitanti.

Circa il 55% ha citato l’alto costo degli alloggi o le difficoltà nel trovare lavoro nelle comunità ospitanti. I costi degli affitti nelle zone più sicure dell’Ucraina possono essere estremamente elevati, variando tra 7.000 e 15.000 UAH (160–340 dollari) al mese – spesso equivalenti all’intero reddito familiare.

Dopo quattro anni di guerra su vasta scala in Ucraina, circa 3,4 milioni di persone restano sfollate all’interno del Paese, mentre 5,9 milioni hanno cercato sicurezza all’estero[3].

Questa ondata di ritorni– sottolineano gli operatori di Save the Children – avviene mentre sono ancora ancora in corso raid aerei e combattimenti e comporta inoltre difficoltà nell’accesso a un’istruzione di qualità, a spazi sicuri per il tempo libero dei bambini e stress psicologico dovuto ai frequenti allarmi aerei e all’esposizione al conflitto.

Volodymyr*, 47 anni, è fuggito dalla sua casa nella regione di Sumy, a pochi chilometri dalla linea del fronte, verso la regione di Leopoli nel marzo 2022 insieme alla moglie e al figlio di sette anni, Bohdan*. Avendo difficoltà a trovare lavoro e non potendo permettersi un appartamento, sono stati ospitati da amici. Bohdan* ha una grave disabilità e necessita di sedute regolari di riabilitazione, ma la famiglia non è riuscita a trovare il supporto necessario durante lo sfollamento e, avendo anche difficoltà a vivere in una sola stanza, ha deciso di tornare a casa diversi mesi dopo l’evacuazione.

“Ritornare qui è stato un rischio, perché nella nostra città ci sono bombardamenti continui – ha detto Volodymyr* – Sentiamo costantemente il rumore dei droni che sorvolano la nostra casa. Non possiamo stare tranquilli, dormire, viviamo perennemente sotto forte stress”.

La ricerca ha evidenziato una situazione complessa e sfaccettata per le famiglie tornate nelle case sulla linea del fronte. Se da una parte molti genitori e caregiver hanno registrato un miglioramento non dovendo più pagare l’affitto e trovandosi di nuovo vicini alle proprie reti sociali, allo stesso tempo hanno dichiarato che è diventato più difficile trovare spazi sicuri in cui i bambini possano giocare. Tuttavia, quasi otto bambini su dieci (77%) dei 171 giovani intervistati hanno affermato che è più facile fare amicizia nelle loro comunità di origine.

I fornitori locali e regionali dei servizi per l’infanzia e i rappresentanti delle autorità locali intervistati hanno riferito che dopo il ritorno a casa molti bambini si ammalano più spesso. Molti trascorrono più tempo online o sui social media.

“È difficile pensare che famiglie con bambini scelgano di tornare alle loro case sulla linea del fronte in Ucraina, nonostante il rischio molto reale che questa decisione comporta per la loro sicurezza, oltre al pesante impatto psicologico del vivere tra continui allarmi aerei e il rumore dei droni, ma questo fa capire quanto sia grande il peso dello sfollamento e della vita lontani dalla propria casa”, ha detto Sonia Khush, Direttrice di Save the Children in Ucraina.

“Anche se trovano condizioni di maggiore sicurezza nei luoghi in cui sono state costrette a fuggire, molte scoprono di non riuscire a sopravvivere finanziariamente, lontane da opportunità di reddito e reti di supporto, e allo stesso tempo soffrono profondamente la mancanza delle comunità e dei legami lasciati indietro. Tornare in una zona di guerra non è mai una scelta facile.

Sono necessari fondi internazionali costanti per garantire che le famiglie sfollate in Ucraina abbiano i mezzi finanziari e i servizi necessari per poter rimanere al sicuro. Abbiamo bisogno anche di fondi per garantire che i bambini colpiti dalla guerra ricevano protezione, cure e opportunità per ricostruire le loro vite ovunque decidano di farlo, e per evitare che un’intera generazione porti per tutta la vita le cicatrici invisibili del conflitto”, ha concluso.

Save the Children chiede a tutte le parti in conflitto di cessare immediatamente gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili, comprese case, scuole e ospedali, e di porre fine alle gravi violazioni contro i bambini.

Save the Children opera in Ucraina dal 2014. Dal 24 febbraio 2022, l’Organizzazione ha ampliato significativamente le sue operazioni, fornendo ai bambini e alle loro beni e servizi essenziali. Negli ultimi quattro anni, Save the Children ha raggiunto oltre 4,7 milioni di persone – tra cui circa 1,9 milioni di bambini – fornendo aiuti salvavita, istruzione, protezione e supporto per la salute mentale.

*nomi di fantasia per motivi di protezione

[1] Ukraine | Displacement Tracking Matrix

[2] Is Returning Home Safe? Children Returning to Frontline Areas of Ukraine (2026) – Save the Children’s Resource Centre

[3] Ukraine | Displacement Tracking Matrix; Situation Ukraine Refugee Situation