“Il Partito Democratico vorrebbe distogliere l’attenzione dai risultati concreti della Sicilia che finalmente riparte. E lo fa parlando di fantomatiche destabilizzazioni.

Ma la verità, quella che tanti soggetti, autorevoli e indipendenti non accecati da furia ideologica, è che il governo Schifani ha inanellato dati positivi che l’opposizione non sa come gestire: aumento del PIL, risanamento dei conti con un avanzo di amministrazione che nel 2024 ha superato i 2 miliardi di euro, sblocco dei concorsi con migliaia di posti di lavoro creati e tanti altri stabilizzati, un incremento dell’occupazione che non si registrava da anni.

Tutto questo partendo dai 7 miliardi di deficit lasciati in eredità alla fine del governo Crocetta.

Le uscite del capogruppo Catanzaro sullo scambio di messaggi tra la premier Meloni e l’onorevole La Vardera sono soltanto un maldestro tentativo di creare polemiche dove non esistono. Definire ‘punitivi’ provvedimenti del governo nazionale è una totale assurdità, che solo chi non ha cultura istituzionale può pensare. La Sicilia, con il presidente Schifani, cammina sulle proprie gambe e si governa con responsabilità, senza bisogno di lezioni da chi ha lasciato la Regione in ginocchio.”

Lo dichiara Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.