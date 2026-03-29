Polvere di Stelle – il nuovo romanzo di Fabio Fabiano

L’Italia è per metà un giardino e per metà una galera. Parte da questo assunto folgorante il nuovo e avvincente giallo che vede protagonista l’ispettore Giovanni Di Falco, un uomo abituato a leggere il mondo attraverso la lente del dovere e del sospetto, anche quando cerca disperatamente la pace.

Ambientato nella splendida cornice di Castel del Golfo, il romanzo si apre con il sapore di una vacanza rigenerante, con il profumo della marmellata delle albicocche, con il ritmo lento delle onde e il tentativo di un poliziotto di lasciarsi alle spalle il fango delle indagini passate. Ma la tregua dura poco, il destino ha il passo silenzioso di una bicicletta elettrica e il volto carismatico dell’ingegner Giorgio Marelli.

Marelli non è solo un genio dell’industria bellica e un mecenate d’arte; è un uomo che vive in bilico tra il lusso estremo di uno yacht da sogno e il peso di segreti che possono far tremare i vertici dello Stato. L’incontro tra l’ispettore e l’ingegnere si trasforma in un raffinato intreccio di conversazioni filosofiche e stima reciproca, culminando in un avvertimento che risuona come una condanna, inemici più pericolosi sono i lupi travestiti da pecore.

Quando Marelli scompare nel nulla, la vacanza di Di Falco evapora all’istante. I sistemi di sicurezza più sofisticati del pianeta tacciono inspiegabilmente e l’ultima traccia del cellulare porta in una zona industriale desolata, lontano dai circuiti dell’arte e del potere. Da questo momento, il ritmo del racconto si fa serrato, trascinando il lettore in un labirinto di omertà istituzionale, dove i Servizi Segreti alzano barriere insormontabili e la verità sembra un miraggio.

Di Falco si ritrova solo, sospeso tra l’insubordinazione necessaria e il senso del dovere, costretto a scavare nelle crepe di esistenze apparentemente perfette. Chi sono i lupi di cui parlava Marelli? Quale segreto nasconde l’enigmatico ceramista, ultimo ad aver visto l’ingegnere? E soprattutto, può la bellezza dell’arte antica celare crimini moderni e terribili?

L’autore tesse una trama magistrale dove ogni dettaglio conta e dove la polvere di stelle può nascondere il sangue. Un romanzo che cattura dalla prima pagina e che vi costringerà a chiedervi, insieme a Di Falco, se sia possibile risolvere un mistero quando chi dovrebbe proteggere la verità è il primo a volerla seppellire.

Chi si nasconde davvero dietro l’identità di Lorella Fragapane e perché la sua auto era presente davanti alla tabaccheria proprio nel momento dell’ultimo acquisto di Marelli?

È possibile che il professor Balistreri stia usando la sua abilità nel restauro di reperti antichi per nascondere un traffico illecito che l’ingegnere aveva iniziato a intralciare?

Quale segreto tecnologico di importanza militare stava per rivelare Marelli a Di Falco durante il loro appuntamento mancato delle ore diciotto?

Il figlio dell’ingegnere è tornato da Shanghai per puro amore filiale o per prendere il controllo di un impero industriale che il padre gestiva in modo troppo idealista?

Perché i sistemi di sicurezza e il dispositivo d’allarme satellitare al collo di uno degli uomini più protetti al mondo sono stati neutralizzati senza lasciare traccia?

Ingrid Dreesmann è davvero la musa ispiratrice del mecenate o rappresenta il lupo travestito da pecora che agisce nell’ombra della vita privata dell’ingegnere?

Cosa è accaduto realmente in quegli otto minuti in cui il cellulare di Marelli ha agganciato la cella della zona industriale prima di spegnersi per sempre?

I Servizi Segreti stanno ostacolando Di Falco per proteggere la sicurezza nazionale o per coprire una falla imperdonabile nel loro sistema di sorveglianza?

Che fine ha fatto la bicicletta elettrica e perché chi ha fatto sparire l’ingegnere ha ritenuto necessario occultare anche un mezzo così ingombrante?

Esiste un collegamento tra il recupero dell’Efebo rubato e la nuova missione di Marelli nel mercato nero delle opere d’arte?

Mille e mille domande alle quali dare risposte.

Per scoprire cosa si cela dietro il silenzio di Marelli e fin dove dovrà spingersi l’ispettore Di Falco per onorare la sua promessa, non vi resta che immergervi nelle pagine di questo giallo magnetico.

La caccia è appena iniziata…

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