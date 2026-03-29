Amministrative Messina, domani conferenza stampa M5S-Controcorrente
Messina, 29/03/2026. Lunedì 30 marzo alle 11.00 l’Hotel S. Elia (Via I Settembre n. 67. Messina), ospiterà la conferenza stampa del MoVimento 5 Stelle e di Controcorrente per presentare il progetto comune per le amministrative di Messina e il simbolo della lista a sostegno di Antonella Russo.
Saranno presenti On. Nuccio Di Paola, Vicepresidente ARS e coordinatore regionale M5S, l’On. Antonio De Luca (M5S), l’On. Ismaele La Vardera (Controcorrente), la sen. Barbara Floridia (M5S), la coordinatrice provinciale M5S, Cristina Cannistrà, il coordinatore regionale Controcorrente Gandolfo Lo Verde, l’Avv. Vincenzo La Cava commissario amministrative Messina Controcorrente.
Parteciperà la candidata sindaca Antonella Russo.