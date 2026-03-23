Referendum sulla giustizia, De Luca (M5S): “Il voto dei siciliani è una bocciatura politica, Schifani non può far finta di nulla”

Messina, 23 marzo — “Il risultato del referendum sulla giustizia in Sicilia rappresenta un segnale politico chiaro che non può essere ignorato”. Lo afferma l’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Il voto dei siciliani è una bocciatura politica e Schifani non può far finta di nulla. Sull’isola il No ha prevalso in modo netto, con uno scarto significativo rispetto alla media nazionale. È il segno di una diffusa sfiducia verso scelte percepite come lontane dalle reali priorità dei cittadini, che oggi chiedono interventi concreti su lavoro, sanità, servizi e legalità”.

“Il governo regionale – prosegue il deputato messinese – dovrebbe interrogarsi su questo dato senza letture strumentali. Il presidente Schifani non può limitarsi a considerarlo un voto su temi nazionali: il malessere sociale e la disaffezione verso la politica riguardano direttamente anche la Sicilia”.

“I siciliani hanno scelto di difendere i principi della Costituzione e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, respingendo modifiche ritenute non necessarie e potenzialmente dannose. È un messaggio forte di consapevolezza democratica che la politica ha il dovere di rispettare”, conclude Antonio De Luca.