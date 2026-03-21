SICUREZZA: MP, “GRAVE ESCLUSIONE SINDACALE, PARADOSSALE ALLA VIGILIA DEL C.A.S.A.”

“È grave la scelta del Vicepremier Antonio Tajani di incontrare solo alcune sigle sindacali della Polizia su un tema come la sicurezza nazionale.

La decisione appare ancora più paradossale alla vigilia della convocazione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un appuntamento che evidenzia la delicatezza e la centralità del momento.

In una fase così complessa, un confronto selettivo è un errore politico che mortifica il pluralismo sindacale e indebolisce il sistema sicurezza. Tajani corregga questa impostazione e apra un tavolo realmente inclusivo”.

Lo dichiara Antonio Alletto, Segretario Generale MP – Movimento Poliziotti Democratici e Riformisti.