Palermo – “La biblioteca è un organo vivo dell’Assemblea regionale siciliana, non è soltanto dedicata a pochi. Proprio per questo la mission che mi sono data alla guida della commissione Biblioteca è stata quella di rendere pubblico, anche ai non addetti ai lavori, l’enorme patrimonio documentale conservato a Palazzo dei Normanni”. Lo dice la presidente della commissione Biblioteca dell’Ars, Marianna Caronia, nel presentare l’archivio del giornalista Michele Anselmo, nel corso dell’iniziativa “La valorizzazione del patrimonio documentale come strumento di memoria condivisa”, che si tenuta oggi a Palazzo Reale. Presente, tra gli altri, Riccardo Anselmo, vicesegretario generale dell’Ars, figlio del giornalista Michele.

“L’archivio Anselmo è un ‘unicum’ di eccezionale importanza – ha sottolineato Caronia – che l’Amministrazione sta iniziando a valorizzare in una prospettiva di maggior fruibilità per lo studioso esterno interessato a capire cosa sono state la società e la politica siciliana e italiana nel primo sessantennio di vita repubblicana”.

L’archivio è composto da circa 25.000 buste formato A3, che trattano circa 17.200 argomenti differenti. “Oggi – aggiunge Caronia – abbiamo riunito professionalità diverse che possono dare il loro contributo di conoscenza sia da un punto di vista storico, sia per la valorizzazione e fruibilità al pubblico di questo importante giacimento culturale. Accolgo poi l’appello dei giornalisti presenti all’iniziativa di rendere digitale l’archivio dei giornali: un enorme patrimonio in cui si sedimenta la storia concreta delle comunità – conclude la parlamentare – Digitalizzarlo significa dare una giusta rappresentazione al passato, restituire profondità al presente e creare strumenti di comprensione del futuro”.