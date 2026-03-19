Il Movimento 5 Stelle Sicilia chiude a Messina la campagna sul No al referendum. Appuntamento domani, venerdì 20 marzo alle 18.00 in piazza Cairoli.

Palermo 19 marzo 2026 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia chiuderà domani a Messina la campagna informativa del No al referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. Sarà infatti il capoluogo peloritano ad ospitare domani, 20 marzo, alle ore 18.00 in piazza Cairoli, l’evento di chiusura del fronte del No al referendum che ha visto impegnati da più di tre mesi gli esponenti del M5S a tutti i livelli in piazze, mercati, stazioni, luoghi di incontro per informare la cittadinanza sulle ragioni del voto contrario alla riforma costituzionale proposta dal governo nazionale. L’appuntamento messinese vedrà la presenza dei portavoce del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali a partire dal coordinatore regionale e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola. “Dal 3 dicembre 2025 – spiega Di Paola – abbiamo iniziato un viaggio in lungo e in largo per la nostra Sicilia tra piazze, mercati e decine di incontri con i cittadini. Vi aspetto tutti per ribadire il nostro NO. Ogni voto conta, ogni NO conta. Il 22 e 23 marzo tutti a votare NO al referendum. Difendiamo la Costituzione” – conclude il coordinatore del M5S Sicilia.