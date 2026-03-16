Vicenza tra basi e missioni internazionali. Incontro pubblico sul ruolo della Caserma Chinotto

L’Osservatorio Vicenza Città UNESCO da Smilitarizzare è lieto di annunciare il secondo incontro del ciclo di approfondimento dedicato all’analisi della presenza militare sul territorio berico.

L’evento, dal titolo Vicenza Città Militarizzata: Il ruolo della Caserma Chinotto in un mondo in guerra, si terrà martedì 17 marzo alle ore 20:30 presso il centro Porto Burci, in Contrà dei Burci 27 a Vicenza.

Al centro della serata, l’analisi delle attività ospitate all’interno della Caserma Chinotto, sede di importanti organismi internazionali quali il CoESPU, la Gendarmeria Europea e il NATO Stability Policing Centre of Excellence. L’incontro mira a far luce sulle funzioni di queste eccellenze militari nel contesto geopolitico attuale e sul loro impatto a livello locale e globale.

Ospite della serata sarà Antonio Mazzeo, giornalista e saggista impegnato sui temi della pace e della militarizzazione, che interverrà in collegamento dalla Sicilia per offrire una prospettiva esperta sulle dinamiche dei centri di eccellenza NATO e delle forze di polizia internazionali.

La cittadinanza è invitata a partecipare per confrontarsi su un tema cruciale per il futuro e l’identità della nostra città.