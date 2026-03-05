5 Marzo 2026
Home CRISI INTERNAZIONALE: ON. IDA CARMINA (M5S) “NO ALL’UTILIZZO DI SIGONELLA, BIRGI E NISCEMI, GOVERNO ESPONE SICILIA A RISCHIO ” 

Related Stories

M5S: “Spirano venti di guerra pure in Sicilia e l’Ars discute di interrogazioni di quasi tre anni fa. Questo Parlamento è scollato dalla realtà”

M5S: “Spirano venti di guerra pure in Sicilia e l’Ars discute di interrogazioni di quasi tre anni fa. Questo Parlamento è scollato dalla realtà”

5 Marzo 2026
AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

4 Marzo 2026
Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

4 Marzo 2026

Leggi anche

CRISI INTERNAZIONALE: ON. IDA CARMINA (M5S) “NO ALL’UTILIZZO DI SIGONELLA, BIRGI E NISCEMI, GOVERNO ESPONE SICILIA A RISCHIO ” 

CRISI INTERNAZIONALE: ON. IDA CARMINA (M5S) “NO ALL’UTILIZZO DI SIGONELLA, BIRGI E NISCEMI, GOVERNO ESPONE SICILIA A RISCHIO ” 

5 Marzo 2026
Protocollo d’intesa tra LUMSA, Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e Procura della Repubblica di Marsala. Obiettivo: creare un osservatorio sul sistema giudiziario.

Protocollo d’intesa tra LUMSA, Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo e Procura della Repubblica di Marsala. Obiettivo: creare un osservatorio sul sistema giudiziario.

5 Marzo 2026
Caronia: “Solidarietà a La Vardera, si individuino i responsabili”

Caronia: “Solidarietà a La Vardera, si individuino i responsabili”

5 Marzo 2026
Formazione: FLC CGIL Sicilia, continua ad Enna e Catania il monitoraggio sul settore

Formazione: FLC CGIL Sicilia, continua ad Enna e Catania il monitoraggio sul settore

5 Marzo 2026