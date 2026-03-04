4 Marzo 2026
Home AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

Related Stories

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

4 Marzo 2026
Saline di Trapani, guasto a depuratore e crollo SP21: “Avevamo chiesto chiarimenti il 26 febbraio, ora vogliamo verità sulle condizioni dell’impianto”

Saline di Trapani, guasto a depuratore e crollo SP21: “Avevamo chiesto chiarimenti il 26 febbraio, ora vogliamo verità sulle condizioni dell’impianto”

3 Marzo 2026
Terzo mandato ai sindaci: M5S Ars: “L’aula si è già espressa. Si occupi dei problemi dei siciliani, non delle poltrone per gli amici di Schifani”

Terzo mandato ai sindaci: M5S Ars: “L’aula si è già espressa. Si occupi dei problemi dei siciliani, non delle poltrone per gli amici di Schifani”

3 Marzo 2026

Leggi anche

Modica, 475mila euro vinti nella “tabaccheria portafortuna”. Il titolare: “Ormai siamo abituati”

Modica, 475mila euro vinti nella “tabaccheria portafortuna”. Il titolare: “Ormai siamo abituati”

4 Marzo 2026
Crisi in Medio Oriente ed effetto su famiglie e sistema produttivo. I rincari previsti per energia e gas. Ecco cosa potrebbe accadere. Biagio Dimartino (delegato Assium Sicilia): “Aiutare i consumatori nella gestione del rischio”

Crisi in Medio Oriente ed effetto su famiglie e sistema produttivo. I rincari previsti per energia e gas. Ecco cosa potrebbe accadere. Biagio Dimartino (delegato Assium Sicilia): “Aiutare i consumatori nella gestione del rischio”

4 Marzo 2026
AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

4 Marzo 2026
Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

Venti di guerra sull’aeroporto di Trapani-Birgi, interrogazione M5S. La deputata Ciminnisi chiede chiarezza su impiego militare e tutele per lo scalo civile

4 Marzo 2026