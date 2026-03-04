AMBIENTE: LOREFICE (M5S), INTERROGAZIONE SU DISCARICA MAZZARRÀ, GOVERNO INTERVENGA

Roma, 4 mar. – “Ho presentato un’interrogazione parlamentare sulla grave situazione della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, dove persistono criticità nella gestione del percolato e si registrano ritardi negli interventi di messa in sicurezza e bonifica finanziati dal PNRR. Parliamo di un sito collocato in un’area ad elevata fragilità idrogeologica, già colpita da un incendio devastante, con potenziali rischi ambientali e sanitari. Il PNRR è un’occasione irripetibile: ritardi e inefficienze imputabili esclusivamente all’Esecutivo non possono ricadere sui cittadini. Il Governo risponda con chiarezza sullo stato di avanzamento, responsabilità precise e azioni immediate a tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

Lo comunica in una nota il Senatore Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.