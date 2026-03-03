Festival dell’Economia di Trento 2026. A Milano la conferenza stampa di presentazione

Auditorium del MUDEC – Museo delle Culture (via Tortona 56)

Martedì 31 marzo 2026, ore 11:30

Si terrà nel capoluogo lombardo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento , in programma dal 20 al 24 maggio 2026 . L’incontro sarà l’occasione per illustrare il tema scelto per quest’anno, “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, e per anticipare i contenuti, le linee di approfondimento e il programma della manifestazione.



Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento, si conferma come uno dei principali appuntamenti di riflessione economica e civile a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2026 porrà al centro il rapporto tra dinamiche di mercato, trasformazioni dei poteri economici, politici e tecnologici, e il ruolo delle nuove generazioni in un contesto segnato da profondi cambiamenti globali.