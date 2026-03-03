Festival dell’Economia di Trento 2026. A Milano la conferenza stampa di presentazione
Auditorium del MUDEC – Museo delle Culture (via Tortona 56)
Martedì 31 marzo 2026, ore 11:30
Si terrà nel capoluogo lombardo la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del Festival dell’Economia di Trento, in programma dal 20 al 24 maggio 2026. L’incontro sarà l’occasione per illustrare il tema scelto per quest’anno, “Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani”, e per anticipare i contenuti, le linee di approfondimento e il programma della manifestazione.
Il Festival dell’Economia di Trento, organizzato per il quinto anno consecutivo dal Gruppo Il Sole 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con la collaborazione del Comune e dell’Università di Trento, si conferma come uno dei principali appuntamenti di riflessione economica e civile a livello nazionale e internazionale. L’edizione 2026 porrà al centro il rapporto tra dinamiche di mercato, trasformazioni dei poteri economici, politici e tecnologici, e il ruolo delle nuove generazioni in un contesto segnato da profondi cambiamenti globali.