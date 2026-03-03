PIAZZA DEI MESTIERI PREMIA LA LETTERATURA ALLE SCUOLE SUPERIORI: UN GIOVANE STUDENTE VINCITORE IN SICILIA

Conclusa la XIX edizione del premio nazionale Litteralis dedicato agli studenti delle scuole Superiori di Secondo Grado di Istituti Tecnici, IPSIA e Centri di Formazione Professionale.

Oltre 250 candidati e 12 premiati in Poesia e Narrativa sul tema “Pagine dal Futuro… il Nostro!”.

Premiato per la sezione Poesia il sedicenne Santo Testa del Centro di formazione Archè di Catania.

Torino, 3 marzo 2026 – Un giovane studente siciliano è tra i vincitori della XIX edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa – Litteralisideato da Piazza dei Mestieri, tra i pochi e tra i più longevi in Italia dedicato esclusivamente agli studenti delle scuole Superiori di Secondo Grado di Istituti Tecnici, IPSIA e Centri di Formazione Professionale.

Nella cornice della sala Polifunzionale della Piazza dei Mestieri di Torino sono stati premiati 12 tra ragazze e ragazzi, incluse diverse menzioni speciali, tra gli oltre 250 elaborati candidati per le due sezioni in gare, Poesia e Narrativa.

Nato nel 2006, il premio conta ormai migliaia di partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia. Il tema di questa edizione “Pagine dal Futuro… il Nostro!” chiedeva ai partecipanti di riflettere sul proprio vissuto, dalle inquietudini e dai desideri personali, per mettersi in ascolto di un futuro possibile.

Per i particolari meriti espressi con il suo compimento Ombre e voci in Sicilia si è aggiudicato la menzione speciale della sezione Poesia lo studente Santo Testa, 16 anni, del Centro di formazione Archè di Catania.

Tutti i 12 lavori premiati sono stati votati da una giuria di esperti e scrittori: Cristiana Poggio, Vicepresidente Fondazione Piazza dei Mestieri; Alfredo Rienzi, poeta e critico letterario; Silvia Rosa, scrittrice e poeta; Claudia Mirrione, critica letteraria e vicedirettrice di “Poesia del nostro tempo”.

Ai vincitori sono state consegnate targhe premio e buoni spesa e-commerce per un valore totale di 1300 euro, a cui si aggiungono inoltre due buoni spesa e-commerce per le scuole di appartenenza dei vincitori di Poesia e di Narrativa, per un valore complessivo di 600 euro.