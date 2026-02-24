Incentivi alle assunzioni stabili, Caronia (Noi Moderati): “Premialità per le donne frutto di una battaglia precisa. Così sosteniamo lavoro stabile e parità”

Palermo – “L’introduzione di una premialità specifica per le assunzioni femminili rappresenta una scelta politica chiara, che ho sostenuto con convinzione fin dall’avvio del confronto sulla legge di Stabilità: sostenere il lavoro stabile delle donne significa investire nel futuro della Sicilia”. Lo dichiara Marianna Caronia, deputato regionale di Noi Moderati, commentando lo schema di decreto attuativo dell’articolo 1 della legge di Stabilità sugli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, approvato oggi dalla commissione Lavoro dell’Assemblea regionale siciliana.

La misura prevede un contributo pari al 10% del costo complessivo del lavoro – comprensivo di retribuzione annua lorda, contributi, Tfr e Inail – che può salire al 15% in presenza di condizioni premiali. Tra queste, l’assunzione di donne costituisce uno degli elementi qualificanti per accedere all’aliquota maggiorata.

“Ho insistito affinché il sostegno all’occupazione femminile fosse inserito tra i criteri premiali – spiega Caronia – perché i dati sull’accesso e sulla permanenza delle donne nel mercato del lavoro siciliano restano preoccupanti. Non basta parlare di pari opportunità: occorre creare condizioni concrete che rendano conveniente per le imprese investire nel lavoro femminile stabile e di qualità”.