24 Febbraio 2026
Incentivi alle assunzioni stabili, Caronia (Noi Moderati): “Premialità per le donne frutto di una battaglia precisa. Così sosteniamo lavoro stabile e parità”

24 Febbraio 2026
Agricoltura: Carne equina, Nocco (FdI) “No a una legge capestro. Stop a divieti che penalizzano l’Italia”

23 Febbraio 2026
On. Ida Carmina (M5S): “Sui porti dell’agrigentino basta parole. Difendiamo la vocazione turistica e il diritto dei cittadini a uno sviluppo sano e trasparente”

22 Febbraio 2026

Sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026 sui mandati dei sindaci

24 Febbraio 2026
Incentivi alle assunzioni stabili, Caronia (Noi Moderati): “Premialità per le donne frutto di una battaglia precisa. Così sosteniamo lavoro stabile e parità”

24 Febbraio 2026
Cda Iacp siciliani, Varrica (M5S Ars): “Esclusi i rappresentanti degli inquilini, nominati solo soggetti vicini a FdI. È contro la legge, si azzeri tutto”

24 Febbraio 2026
Diritti umani, l’attivista britannico Eltayeb Bashar ospite al dipartimento GEC della LUMSA a Palermo

24 Febbraio 2026