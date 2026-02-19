ON. IDA CARMINA (M5S): “AGRIGENTO ISOLATA E AL COLLASSO INFRASTRUTTURALE, DEPOSITATA INTERROGAZIONE URGENTE”

“La provincia di Agrigento è ormai stretta in una morsa infrastrutturale senza precedenti. Frane, viadotti chiusi, cantieri fermi e strade dissestate stanno isolando un intero territorio”.

Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Ida Carmina, che ha depositato un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere interventi immediati e strutturali sull’intera rete viaria agrigentina. L’ultimo episodio riguarda la Strada Statale 118 “Corleonese Agrigentina”, nuovamente colpita da un evento franoso con cedimento del piano stradale nel tratto tra Cianciana, Raffadali e Alessandria della Rocca.

“Non si tratta più di emergenze isolate – afferma Carmina – ma della prova evidente di un’assenza totale di programmazione contro il dissesto idrogeologico. Si interviene solo dopo i crolli, mai prima”.

Ma la SS118 è solo uno dei tasselli di un quadro drammatico. La Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” è segnata dalla chiusura del viadotto Re, dalle criticità del viadotto Maddalusa e dai prossimi interventi sul ponte Spinola. La Strada Statale 189 “della Valle del Platani” resta condizionata dallo stallo dei lavori sul viadotto Milena.

“Il risultato è una provincia spezzata – continua la deputata – con collegamenti compromessi verso Palermo, Trapani e Caltanissetta, traffico deviato nei centri abitati, tempi di percorrenza raddoppiati, imprese penalizzate e cittadini esposti a rischi quotidiani”.

Una situazione ancora più grave se si considera che Agrigento ospita siti di richiamo mondiale come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi.

“È paradossale – sottolinea ancora Carmina – che un territorio con oltre un milione di visitatori l’anno venga trattato come una periferia dimenticata”.

Nell’interrogazione si chiede al Governo un piano straordinario e coordinato per SS118, SS115 e SS189, con cronoprogramma vincolante, risorse certe e monitoraggio pubblico dello stato di avanzamento dei lavori.

Si sollecita inoltre la valutazione della nomina di un commissario straordinario per la viabilità agrigentina, con poteri di coordinamento e accelerazione delle procedure, e misure immediate per garantire percorsi alternativi sicuri e sostegni economici a cittadini e imprese colpite dai disagi.

“Non siamo più davanti a semplici disservizi – conclude Carmina – ma a una vera emergenza infrastrutturale sistemica.

Il Governo deve assumersi la responsabilità politica di intervenire subito. Agrigento non può restare ostaggio di frane, ritardi e cantieri infiniti.

Il diritto alla mobilità e alla sicurezza non è un favore: è un dovere dello Stato”.