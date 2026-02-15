FORT KNOX, EPSTEIN FILES E L’ORO CHE NON C’È PIÙ
Per anni ci hanno detto che era solo narrativa.
Un romanzo “politico”
Un esercizio di fantasia, magari suggestivo, ma pur sempre fiction.
Poi arrivano i file Epstein eE una semplice email fa saltare il banco.
Secondo una comunicazione interna conservata negli archivi Epstein, un rapporto attribuito al Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) – preparato per Vladimir Putin – affermerebbe che Dominique Strauss-Kahn, allora direttore del Fondo Monetario Internazionale, avrebbe scoperto prove della scomparsa o mancata contabilizzazione dell’oro custodito a Fort Knox.
Non voci. Non blog.
Un direttore del FMI.
Il punto di rottura sarebbe stato il mancato trasferimento di 191,3 tonnellate d’oro dovute dagli Stati Uniti al FMI in base a un accordo del 1978, destinato a sostenere i Diritti Speciali di Prelievo.
Secondo l’email, Strauss-Kahn si sarebbe rivolto a funzionari collegati all’amministrazione Obama, ricevendo poi — fatto ancora più inquietante — prove fornite da “elementi canaglia” all’interno della CIA, che confermavano la sparizione dell’oro.
Pochi giorni dopo, il 14 maggio, Strauss-Kahn viene arrestato negli Stati Uniti con accuse di natura sessuale.
La sua carriera finisce lì.
Coincidenze?
Forse.
Ma la Storia insegna che le coincidenze, quando toccano oro, potere e banche centrali, sono spesso solo la versione educata della parola ricatto.
WAR STREET NON ERA UN ROMANZO
Chi ha letto “WAR STREET – L’inganno demokratico” di Antonio Evangelista (4 Punte Edizioni), lo sa:
il cuore della narrazione non è l’azione, ma il sistema.
Bullion banks che “prestano” oro che non possiedono.
Banche centrali che contabilizzano come presente oro che è stato dato in leasing.
Audit mai completati.
Rimpatri dell’oro tedesco diluiti in sette anni, come se fosse normale impiegare un’era geologica per spostare dei lingotti.
Nel libro si parla apertamente di:
•oro occidentale ridotto a una voce di bilancio
•caveau custoditi più dal silenzio che dai muri
•Federal Reserve come “guardiano” di ricchezze altrui
•FMI e banche centrali come snodi opachi, non arbitri neutrali
E si ricorda un dato fondamentale:
le linee guida contabili non distinguono tra oro fisico e oro locato.
Tradotto: l’oro può non esserci, ma continuare a “esistere” sui libri contabili.
Esattamente ciò che l’email Epstein suggerisce su Fort Knox.
IL VERO SCANDALO NON È EPSTEIN. È L’ORO
Epstein è il mezzo, non il fine.
Un uomo-cassaforte.
Un nodo di ricatti, dossier, segreti finanziari e sessuali.
Il vero scandalo è che l’architettura finanziaria globale si regge sulla fiducia in un oro che nessuno vede.
E quando qualcuno prova a guardare dentro — Germania, Olanda, Strauss-Kahn — qualcosa si rompe sempre.
In WAR STREET questa dinamica è raccontata usando la metafora dei pirati: ieri corsari al servizio della Corona, oggi banchieri e fondi d’investimento al servizio di un impero senza bandiera.
Cambiano i nomi, non i metodi.
Il primo lingotto posato da Francis Drake.
L’ultimo, forse, mai esistito.
QUANDO LA LETTERATURA ANTICIPA LA STORIA
C’è un momento in cui la narrativa smette di essere evasione e diventa atto d’accusa.
Quel momento arriva quando i documenti cominciano a somigliare troppo ai romanzi.
WAR STREET non pretendeva di “avere ragione”.
Pretendeva di instillare il dubbio.
Oggi, con gli Epstein Files, quel dubbio ha un peso specifico.
Pesa quanto 191,3 tonnellate d’oro scomparse.
Forse Fort Knox è piena.
Forse no.
Ma una cosa è certa:
non era solo un romanzo.
