SuperEnalotto: a Palermo e provincia centrati due “5” da 60mila euro

Sicilia in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 12 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 30.218,63 euro l’uno a Palermo e provincia: uno a Palermo nel Gold Caffè La Torre in via Torre Ingastone e l’altro a Lascari presso Riv. 3 Lascari in Alcide De Gasperi, 46. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 13 febbraio, sale a 120,1 milioni di euro.

