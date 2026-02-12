Roma, 12 feb. – “Ho depositato un’interrogazione parlamentare sul mancato ripristino della tratta ferroviaria Gela- Niscemi – Caltagirone collegamento interrotto dal crollo del viadotto di Piano Carbone nel 2011. A quindici anni di distanza servono chiarimenti sullo stato degli interventi e tempi certi. La linea serve direttamente anche Niscemi, che mai come adesso rischia di rimanere sempre più isolata. Per anni l’opera è rimasta ferma; solo nel 2020 si è registrata una concreta riattivazione dell’iter amministrativo e progettuale. Oggi, mentre Salvini concentra attenzione politica, mediatica e risorse sul Ponte sullo Stretto, territori siciliani attendono infrastrutture essenziali”. Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

condividi su: