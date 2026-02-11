Palermo, 10/02/2026 – “Sono sempre stato un convinto sostenitore dei diritti e considero questa una delle battaglie più significative dell’ultimo secolo. L’esito del voto dimostra che non si trattava affatto di un passaggio scontato: in Aula vi erano resistenze trasversali, sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Eppure, alla fine, ha prevalso il buon senso e la norma è stata approvata”. Così l’on. Gianfranco Miccichè commenta l’approvazione della norma sulle quote di genere negli Enti locali, sottolineando la portata politica e culturale del voto di oggi all’ARS.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato – aggiunge – e orgoglioso che insieme ai miei colleghi di Grande Sicilia, abbiamo contribuito a raggiungere un traguardo così rilevante per la Sicilia e per le sue istituzioni” .

“Desidero rivolgere un plauso a tutte le donne dell’Assemblea Regionale Siciliana, che ogni giorno portano avanti il loro impegno con competenza e determinazione – conclude Miccichè. Un ringraziamento particolare va all’on. Marianna Caronia, che anche oggi in Aula si è battuta con tenacia e caparbietà per questa norma, contribuendo alla sua approvazione”.