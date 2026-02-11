[Messina] Milazzo. Nuova risonanza magnetica. De Leo “Risultato di un impegno per il territorio”

“Un importante e concreto risultato per la salute dei cittadini di Milazzo e del comprensorio, frutto di un impegno che ho portato avanti da mesi.”

Così il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo, commenta la delibera della Giunta regionale che ha destinato fondi per l’acquisto di una nuova risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo.

L’intervento, finanziato con risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, fa parte di un piano complessivo da 12 milioni e va a colmare “finalmente una grave carenza strutturale dovuta alla vetustà del vecchio apparato ormai inutilizzabile.”

“Già dallo scorso anno – ricorda De Leo – avevo sollevato con forza la questione, denunciando come il vecchio apparecchio fosse di fatto fuori uso, costringendo i pazienti a lunghe trasferte. Oggi, grazie a questo atto dell’assessore alla Salute Daniela Faraoni e del presidente Schifani, si pone fine a un disagio inaccettabile. Da parte nostra sarà massima l’attenzione perché l’acquisto e la messa in opera del nuovo strumento diagnostico avvengano in tempi brevissimi.”