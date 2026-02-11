Il romanzo di Stefania Auci a sostegno del villaggio di Igbedor. Con Elvira Terranova e Valentino Picone  

Mercoledì 18 febbraio alle ore 17:30, al Salone delle Feste Circolo Ufficiali Piazza Sant’Oliva, 25 – Palermo, secondo incontro a sostegno della Comunità del villaggio di Igbedor in Nigeria grazie alla collaborazione tra l’Assofante Sezione di Palermo e Spazio Cultura.

Grazie a questo ciclo di incontri di promozione editoriale verranno raccolti dei fondi attraverso la vendita dei libri in presentazione che verranno devoluti alla EFI Emmanuel Family Italia Onlus.

https://www.emmanuel-family-italia.org

Dopo la gradita partecipazione di Fabio Ceraulo, per questa occasione incontreremo Stefania Auci che ha aderito con grande entusiasmo all’iniziativa che presenterà il suo ultimo romanzo L’alba dei Leoni, novità editoriale di Nord Edizioni.

Da sottolineare le straordinarie partecipazioni della giornalista Elvira Terranova e del grande attore Valentino Picone che dialogheranno con l’autrice dopo i saluti della Presidente Patronesse Assofante Sezione di Palermo Anna Di Marzo e l’introduzione del libraio Nicola Macaione.

All’iniziativa ha già aderito anche la scrittrice Linda Scafidi che incontrerà i lettori il 26 febbraio.

Igbedor è un minuscolo villaggio che si trova su un’isola del Niger nello stato di Anambra (ex Biafra). Qui la vita scorre lenta, segnata da ritmi antichi, ma a volte anche rapida come le piene del fiume che, di tanto in tanto, inondano il villaggio e i suoi abitanti. Sono circa 8 mila persone, di cui più della metà bambini fino a 15 anni.

https://www.cuoreamico.org/nigeria/costruiamo-piccolo-centro-di-salute-in-zona-totalmente-isolata.html