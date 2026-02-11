Palermo – “Oggi è una giornata storica per la Sicilia e la democrazia: con l’approvazione della norma che garantisce il 40% di presenza femminile nelle giunte comunali, compiamo un vero salto di qualità nella rappresentanza e nella partecipazione”. Lo afferma Marianna Caronia, commentando con soddisfazione il via libera al provvedimento. “E’ stata una mia battaglia fin dal primo momento. Dopo due anni e un iter molto travagliato, hanno vinto non solo le donne ma tutti i cittadini, perché istituzioni più inclusive sono più forti, più giuste e capaci di rispondere ai bisogni dei territori. Finalmente si riconosce, in modo concreto, il valore, la competenza e il ruolo fondamentale delle donne nella vita pubblica”.

“Non parliamo solo di percentuali – prosegue Caronia – ma di una nuova cultura politica, fondata sul rispetto, sull’equilibrio e sulla valorizzazione dei talenti. Continuerò a impegnarmi con determinazione – conclude – perché questo traguardo sia solo l’inizio di un percorso ancora più ambizioso verso una reale parità e una partecipazione sempre più ampia delle donne nelle istituzioni”.

Palermo, 10 febbraio ’26