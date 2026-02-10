MALTEMPO, LOREFICE (M5S): STOP BOLLETTE OK, MA A NISCEMI SERVONO MISURE DEDICATE

Roma, 10 feb. – “La sospensione delle bollette decisa da Arera è una misura giusta e doverosa, ma non può creare confusione su Niscemi. Qui c’è una crisi strutturale mal gestita da decenni di governi regionali di centrodestra, che precede il ciclone Harry, che è stato solo il trigger finale. Non si può applicare lo stesso schema a emergenze diverse. Una cosa è l’intervento generalizzato per Sicilia, Sardegna e Calabria colpite dal maltempo, altra cosa è Niscemi, che richiede misure e investimenti dedicati. Mischiare tutto significa prendere tempo e prendere in giro i cittadini”.

