

Palermo, 05 febbraio 2026 – “Bene ha fatto il Consiglio Metropolitano di Palermo ad approvare l’emendamento tecnico al Documento Unico di Programmazione (Dup), sostenuto dal Consigliere Metropolitano Liborio Maurizio Costanza, che ha incrementato da 1 a oltre 3 milioni di euro lo stanziamento per gli interventi di messa in sicurezza della S.P. 20 “di San Giuseppe e Camporeale”. Lo dichiara l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Il provvedimento – dichiara Chinnici – rappresenta una risposta concreta e urgente alle esigenze di sicurezza e di mobilità dei cittadini della Valle dello Jato. L’aumento dei fondi da 1 a 3 milioni di euro consentirà di intervenire con maggiore efficacia sul dissesto al Km 7, in località Portella della Paglia, ripristinando una viabilità essenziale per San Giuseppe Jato, San Cipirello, Piana degli Albanesi, Camporeale e Roccamena”.

La S.P. 20 costituisce l’unica alternativa percorribile alla S.S. 624, arteria spesso interessata da criticità e incidenti. La sua attuale chiusura, conseguente alla frana, rischia di isolare intere comunità, allungando i tempi di percorrenza verso Palermo e compromettendo l’accesso a servizi fondamentali come scuole e ospedali.

“Questo risultato – prosegue Chinnici – è il frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e territorio, e dimostra come l’ascolto e il dialogo possano tradursi in interventi strutturali a tutela della sicurezza dei cittadini. Desidero ringraziare il Consigliere Costanza per la sua determinazione e gli uffici tecnici per il lavoro svolto”.

