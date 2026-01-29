Agenti dell’ICE cercano di entrare in un consolato straniero e minacciano lo staff diplomatico
Le autorità ecuadoriane hanno espresso ferma condanna per l’azione di un agente dell’immigrazione degli Stati Uniti, il quale avrebbe cercato di fare irruzione nella sede consolare di Minneapolis.
L’ingresso è stato bloccato dal personale diplomatico per tutelare la sicurezza dei cittadini presenti nella struttura, secondo quanto riportato in un comunicato del Ministero degli Esteri di Quito.
Nonostante il legame politico tra il presidente dell’Ecuador e Donald Trump, il Paese sudamericano ha deciso di procedere con una protesta formale per l’accaduto.