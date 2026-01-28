28 Gennaio 2026
Home MALTEMPO, DAMANTE (M5S): 100 MLN NON BASTANO, MELONI CHIUDA PANTOMIMA PONTE E SBLOCCHI RISORSE

Related Stories

MALTEMPO, BEVILACQUA (M5S): POLIZZE CATASTROFALI INSERVIBILI, GOVERNO HA FALLITO PURE LI’

MALTEMPO, BEVILACQUA (M5S): POLIZZE CATASTROFALI INSERVIBILI, GOVERNO HA FALLITO PURE LI’

28 Gennaio 2026
MALTEMPO: CARMINA (M5S), ‘DA MELONI, A NISCEMI, PAROLE VUOTE E NESSUN IMPEGNO’

MALTEMPO: CARMINA (M5S), ‘DA MELONI, A NISCEMI, PAROLE VUOTE E NESSUN IMPEGNO’

28 Gennaio 2026
Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

Emergenze Sicilia: Chinnici (PD), l’Assemblea dà una lezione al governo regionale

28 Gennaio 2026

Leggi anche

Crisi idrica a Palermo: Chinnici (PD Sicilia) e Giaconia chiedono una roadmap immediata per la fine del razionamento

Crisi idrica a Palermo: Chinnici (PD Sicilia) e Giaconia chiedono una roadmap immediata per la fine del razionamento

28 Gennaio 2026
MALTEMPO, BEVILACQUA (M5S): POLIZZE CATASTROFALI INSERVIBILI, GOVERNO HA FALLITO PURE LI’

MALTEMPO, BEVILACQUA (M5S): POLIZZE CATASTROFALI INSERVIBILI, GOVERNO HA FALLITO PURE LI’

28 Gennaio 2026
MALTEMPO, DAMANTE (M5S): 100 MLN NON BASTANO, MELONI CHIUDA PANTOMIMA PONTE E SBLOCCHI RISORSE

MALTEMPO, DAMANTE (M5S): 100 MLN NON BASTANO, MELONI CHIUDA PANTOMIMA PONTE E SBLOCCHI RISORSE

28 Gennaio 2026
MALTEMPO: CARMINA (M5S), ‘DA MELONI, A NISCEMI, PAROLE VUOTE E NESSUN IMPEGNO’

MALTEMPO: CARMINA (M5S), ‘DA MELONI, A NISCEMI, PAROLE VUOTE E NESSUN IMPEGNO’

28 Gennaio 2026