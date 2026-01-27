Arpa Sicilia, Csa-Cisal: “Convocati dall’assessorato all’Ambiente, rimandato il sit-in”

Palermo, 27 gennaio 2026 – “L’assessorato all’Ambiente ci ha convocati per giovedì 29 gennaio alle 14 sulla vertenza di Arpa Sicilia. Una risposta alle proteste dei precari e alla nostra richiesta di procedere con la stabilizzazione prima che scadano i contratti. Per questo abbiamo sospeso il sit-in previsto per domani mattina, ma siamo pronti a riconvocarlo se non riceveremo le dovute rassicurazioni”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del sindacato Csa-Cisal.

condividi su: