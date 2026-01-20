A Spazio Cultura L’Opera di Salvatore Lo Bue   

Lunedì 26 gennaio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca, 102 – Palermo, sarà presentato il volume L’Opera. Il Figlio, il Messia, il Redentore, il nuovo poema sacro del professore Salvatore Lo Bue, un’opera monumentale pubblicata da Spazio Cultura Edizioni e composta da settanta canti in terzine di endecasillabi, che affronta con voce poetica e profonda sensibilità teologica il mistero cristologico nella sua interezza.

All’incontro sarà presente l’autore che dialogherà con:

Agostina Passantino, bibliotecaria

𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗰𝗮𝗶𝗼𝗻𝗲, editore Spazio Cultura Edizioni

𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗚𝗮𝗿𝗿𝗮𝗳𝗳𝗮, direttore creativo A-Kube ADV

Il libro contiene all’interno, alla fine di ogni canto, un QR code per poter ascoltare in video ciascun canto letto dallo stesso autore, ideati e prodotti da A-Kube ADV, agenzia di comunicazione di Palermo, con la regia di Alessandro Garraffa, per offrire una nuova e più immersiva esperienza di fruizione che unisce parole e immagini.

