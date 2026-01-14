10eLotto, tripletta da 95mila euro in Sicilia
Festeggia la Sicilia con una tripletta da 95mila euro complessivi nel concorso di martedì 13 gennaio. Come riporta Agipronews, un “8” Doppio Oro regala 50mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Cannada a Barrafranca, provincia di Enna. A questi si aggiungono 25mila euro centrati a Taormina (ME) in Corso Umberto con un “6” Oro e 20mila euro a Casteldaccia (PA), presso un esercizio della Strada Statale 113, grazie a un “9”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 156 milioni di euro da inizio anno.