De Luca (M5S). “Ancora una seduta a vuoto all’Ars, legislatura fallimentare e travolta dagli scandali. Schifani prenda atto e stacchi la spina”

Palermo, 21/04/2026.“Ancora una seduta a vuoto all’Ars, l’ennesima a riprova di una legislatura fallimentare, travolta dagli scandali e incapace di varare provvedimenti per i siciliani. Schifani prenda atto di tutto questo e stacchi la spina, sarebbe la prima cosa degna di nota del suo mandato. Intanto metta alla porta l’assessora Amata, visto che non ha ritenuto opportuno fare il passo indietro che il rinvio a giudizio deciso dalla magistratura rendeva quantomeno doveroso”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.