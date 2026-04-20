SuperEnalotto, tra fantasia e legge dei grandi numeri: il “mistero” della sestina 1-2-3-4-5-6 e il codice di sblocco sul nostro smartphone  

ROMA – C’è chi la fortuna la insegue con la statistica e chi, invece, la disegna. Il SuperEnalotto si conferma non solo un gioco di probabilità, ma uno specchio delle abitudini degli italiani. Se la matematica dice che ogni sestina ha la stessa probabilità di uscire, il cuore (e il dito) dei giocatori dice tutt’altro.

Incredibile ma vero: la combinazione più giocata in assoluto in ogni concorso rimane 1-2-3-4-5-6, come riporta Agipronews.

Oltre 3.000 italiani, mediamente, scelgono la sequenza perfetta, ignorando che, in caso di vittoria, il jackpot andrebbe diviso tra migliaia di persone. Ma la vera curiosità emerge guardando le altre “top 5” delle giocate. Il motivo? Non è il caso. Gli italiani giocano “disegnando” sulla schedina: le verticali perfette delle sequenze 7-22-37-52-67-82 o 15-30-45-60-75-90 o in diagonale come 7-21-35-49-63-77 e 13-27-41-55-69-83, quasi come se la combinazione vincente fosse il codice di sblocco di uno smartphone.

Passando dalla fantasia alla statistica pura, ecco la classifica dei numeri più frequenti. Il “Re” indiscusso è l’85, il numero più estratto della storia del SuperEnalotto con ben 320 presenze (l’ultima appena 9 giorni fa). A seguire, nella sestina d’oro dei più costanti, troviamo il 6, il 49, l’86, il 55 e l’81.

Dall’altra parte invece i “ritardatari”, i meno amati dalla sorte. La maglia nera spetta al numero 50, rimasto nell’urna molto più spesso dei suoi colleghi: è uscito “solo” 240 volte, segnando uno scarto di ben 80 estrazioni rispetto al capolista 85.