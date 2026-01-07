Commemorazione alla Casa della Memoria di Catanzaro | 8 gennaio 2026, ore 17.30

A vent’anni dalla scomparsa, la Fondazione Mimmo Rotella rende

omaggio al grande artista con una mostra dedicata ai suoi autoritratti

alla Casa della Memoria di Catanzaro

Inaugurazione: giovedì 8 gennaio 2026, ore 17.30

Intervengono:

Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro

Donatella Monteverdi, Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro

Nicola Canal, Presidente Fondazione Mimmo Rotella

Alberto Fiz, Critico d’arte e Curatore della mostra

Apertura al pubblico:

9 gennaio-29 marzo 2026

Casa della Memoria, Catanzaro

vico delle Onde, 1

Mimmo Rotella, Autoritratto Napoleonico

1992 – 1999

Sovrapittura su lamiera, 100 x 75 cm

Courtesy Fondazione Mimmo Rotella

A vent’anni dalla scomparsa di Mimmo Rotella, tra i maggiori protagonisti della scena artistica internazionale, la Fondazione Mimmo Rotella rende omaggio al grande artista con il progetto espositivo, Autorotella, a cura di Alberto Fiz, in programma dal 9 gennaio al 29 marzo 2026.

Le opere si sviluppano attorno ai suoi autoritratti e sono esposte in un luogo di particolare valore simbolico e storico, denso di ricordi e testimonianze, la Casa della Memoria di Catanzaro, casa-museo dove l’artista è cresciuto accanto alla madre modista.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17.30, proprio in occasione dell’anniversario della scomparsa di Mimmo Rotella, presso la Casa della Memoria di Catanzaro. Intervengono Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro, Donatella Monteverdi, Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Nicola Canal, Presidente della Fondazione Mimmo Rotella, e Alberto Fiz, Curatore della mostra.

La rassegna, che rimane aperta fino al 29 marzo 2026, prende spunto da una serie di opere conservate all’interno della Casa della Memoria per poi arricchirsi con preziose testimonianze messe a disposizione dalla Fondazione Mimmo Rotella in un’esposizione intitolata Autorotella con diretto riferimento all’autobiografia dell’artista che racconta in forma diaristica gli avvenimenti che lo hanno coinvolto tra il 1966 e il 1970.

Si viene così a creare una stretta relazione tra parola e immagine nell’ambito di una rassegna che può essere letta come una dichiarazione di poetica, un modo originale per indagare il maestro del décollage attraverso la disseminazione della propria immagine. Le opere selezionate spaziano in un percorso che va dal 1969 al 1999 proponendo una sintesi di tecniche e stili: da Autoportrait, tela emulsionata del 1969, per giungere a Autoritratto napoleonico, lamiera con interventi di décollage e sovrapittura, passando attraverso un’altra lamiera dove compare l’artista con la figlia Asya sulle spalle. Non manca poi una scultura in bronzo con i tratti del motociclista e alcuni disegni autoironici e caricaturali.

Da Picasso a Warhol, da Giacometti a Bacon, l’affermazione del sé rappresenta una componente determinante di un’arte che rivolge il proprio sguardo all’interno, a un soggetto solo in apparenza stabile. Nel caso di Rotella la pratica dell’autoritratto è scevra da ogni forma di narcisismo autoreferenziale con l’artista che pone sé stesso come parte di un sistema semantico articolato dove il proprio volto può essere strappato, manipolato, ridipinto o reso iconico attraverso la maschera.

Rotella mette così in discussione la propria immagine sottoponendola alla medesima forza di abrasione che agisce su altri contesti quali la pubblicità, l’universo cinematografico o il paesaggio urbano. Autorotella appare dunque come un percorso particolarmente attuale per indagare la poetica di un artista che, a vent’anni dalla scomparsa, non ha perso la propria forza trasgressiva e dirompente.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Autorotella

9 gennaio-29 marzo 2026

Casa della Memoria: vico delle Onde, 1 – Catanzaro

Orario: da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 13.00

Per informazioni: Maria Elena Zagari, 0961.745868

casadellamemoria@fondazionemimmorotella.net