Lotteria Italia 2025, al Bar “Le Ginestre” di Quattro Castella (RE) il premio da 2 milioni di euro. “Dopo 20 anni la fortuna è tornata nel nostro locale”

ROMA – “Mio padre ha guardato la trasmissione Affari Tuoi e quando ha letto il nostro Comune ha pensato potesse essere proprio il mio punto vendita”, racconta ad Agipronews Andrea Verona, il titolare del Bar Tabacchi ‘Le Ginestre’ in Via Giuseppe Di Vittorio a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove è stato venduto il tagliando della Lotteria Italia 2025 dal valore di 2 milioni di euro.

“Ho avuto conferma che si trattasse del mio bar quando, questa mattina alle 5.30, ho controllato la serie su internet”, prosegue il titolare entusiasta. “Dopo 20 anni, la fortuna è tornata nel nostro locale: proprio nel 2006 avevamo avuto una vincita a “Il Miliardario” da 500mila euro e questo ‘ritorno’ ci rende ancora più felici. L’emozione è bellissima”.

“Non ho la certezza di quando sia stato venduto il biglietto fortunato, perché quest’anno ho comprato più del doppio dei biglietti dello scorso anno e ho effettuato ordini dal 10 settembre al 10 dicembre”, spiega Andrea Verona. Il titolare del Bar Tabacchi di Quattro Castella ammette di non avere le idee chiare sul vincitore, ma spera comunque che possa presentarsi. “Ancora non si è fatto vivo nessuno, ma trattandosi di un’attività sulla statale, la metà della mia clientela è di passaggio; se fosse una persona bisognosa, sarei sicuramente più felice”. “Tuttavia – conclude con una certa ironia Verona ad Agipronews- spero che il vincitore si faccia vivo, la cifra è molto alta e un riconoscimento non ci dispiacerebbe, perché magari potrei essere stato io stesso a suggerire al fortunato di acquistare proprio quel biglietto”.